部分國外航司恢復赴日航班機票預售

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【共同社12月3日電】日本國土交通省3日透露，關於因新冠病毒奧密克戎毒株蔓延而一度暫停的赴日國際航班機票預售，部分國外航空公司已恢復。與其他航司也正在協調恢復事宜。首相岸田文雄在官邸向媒體表示：“將考慮每天的名額空餘情況，細緻應對。希望向國民說明上述情況，懇請冷靜應對。” 由於12月已有多天出票接近上限，希望回國的人是否全都能訂到機票尚不得而知。另一方面，日本以全球為對象禁止外國人新入境，岸田表示“退票也在料想之中”。 鑑於政府加強邊境防疫措施，將單日入境人數上限降至3500人，國交省此前要求各航司一律暫停新的國際航班機票預售直至本月底。由於相繼有意見指出旅居海外的日本人無法回國，該要求於2日撤回。 停售要求由航空局單獨決定，僅做內部通知。岸田等據稱事先並不知情，暴露出官邸與相關部門配合不夠。國交相齊藤鐵夫3日在記者會上稱“已下達指示，就影響國民生活的事項要求首先向我彙報，並與各部門合作”，表示將做好政府內的信息共享。 關於奧密克戎毒株的國內感染者，官房長官松野博一3日在記者會上透露：“國立感染症研究所已對過去全部樣本進行再次確認，除此前公佈的2例外未檢出其他病例。”（完）