日防衛相就美軍重啟F-16戰機飛行表示遺憾

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【共同社12月3日電】關於青森縣的美軍F-16戰機從空中丟棄燃料箱的問題，日本防衛相岸信夫3日與美國國防部長奧斯汀舉行電話會談，對此前要求停飛的三澤基地F-16重啟飛行一事表示遺憾，強烈要求順利應對事故。岸信夫向媒體透露了此事，據悉奧斯汀稱“最優先考慮安全，美方承諾切實展開調查”，還確認將密切合作。 在此之前，知事三村申吾在東京市谷的防衛省與岸信夫會面，表達擔憂稱“沒有任何說明，與美軍建立起來的關係有可能遭到嚴重破壞”，並提出要求美軍方面查明事故原因並徹底檢修飛機。 岸信夫回應稱：“認為此事非常嚴重，將要求確保安全。為了不失去地方的信賴，力爭通過日美合作徹底保證安全。”此外，關於戰機緊急著陸約三小時後才通知該縣以及燃料箱丟棄現場的該縣深浦町一事，三村要求改善稱“無法消除很晚才向地方政府提供信息的印象”。 深浦町町長吉田滿也在3日向防衛省東北防衛局局長市川道夫提出，要求徹底停飛F-16。據市川透露，美軍解釋稱檢查了一連串故障原因的發動機油壓等之後重啟飛行，市川表示“未向當地作出說明，非常抱歉”。 丟棄燃料箱問題發生在11月30日，三澤市12月2日發現F-16戰機恢復了飛行。（完）