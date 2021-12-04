獨家：NEC將推出“刷臉”確認疫苗接種史的系統

Newsfrom Japan

【共同社12月4日電】NEC公司3日透露稱將正式推出“刷臉”確認新冠疫苗接種史的系統。設想在旅遊設施和活動會場等處採用，不需要出示智能手機APP或文件，有望緩解擁堵並節省人工費。在人臉識別技術方面具有優勢的大企業的參與，可能也會為政府推進的兼顧防疫措施和經濟活動作出貢獻。 該系統的用戶需要在同意的基礎上事先登記接種史等信息以及臉部照片，在旅遊設施等的入口處把臉對準攝像頭，人臉識別技術會和事先登記的信息進行核對，只需幾秒鐘就可完成確認程序。據悉人臉識別的精確度即使帶著口罩也能達到99.9%。 今後將向各地的旅遊設施等推銷，用戶只需登記一次，就可在任何使用該系統的設施等處刷臉通過，有助於順暢地造訪不同景點等。 NEC與靜岡縣11月在富士山進行了實證試驗，約60名登山遊客參加，把臉湊近平板終端的攝像頭完成刷臉認證。據悉，與以往工作人員詢問健康情況的做法相比，所需時間縮短到十分之一，工作人員也減少到七分之一。 政府出台確認接種史等的“疫苗和檢測均可制度”，設想用於餐飲、活動、出行這三個方面。將利用該制度放寬行動限制，把跨都道府縣的移動不再作為限制的對象等。此外還計劃發行疫苗接種電子證明，NEC將視技術性條件考慮開展合作。（完）