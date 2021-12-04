獨家：日政府擬允許滑冰選手防疫隔離期間訓練

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【共同社12月4日電】3日採訪相關人士獲悉，對於力爭參加明年2月北京冬奧會的日本花樣滑冰和速度滑冰選手，政府考慮以徹底做好行動管理為條件，允許在從海外回國後的隔離期間進行訓練。 日本針對新冠變異病毒奧密克戎毒株而加強邊境口岸防疫措施，恐對選手造成影響，此舉考慮到距離冬奧會開幕只剩2個月的時間緊迫性。以能確保與外部隔絕的環境為條件，將作為例外允許選手進行訓練。 花滑全日本錦標賽兼奧運選拔賽將於23～26日舉行，日本頂尖女子選手紀平梨花等在海外進行調整。如果回國後14天無法訓練，恐怕會因未充分調整狀態而影響參賽。 速滑項目方面，女將小平奈緒等在北美征戰關係到冬奧會參賽資格世界盃。由於計劃在選手預定回國時間14天以內的27日起舉行奧運選拔賽，日本滑冰聯盟或將磋商如何應對。 日本政府從11月30日起禁止外國人新入境，判斷作為例外允許新入境的“特殊情況”時也更加嚴格。在此情況下，原定12月9～11日在大阪府舉行的花樣滑冰大獎賽（GP）總決賽被取消。隨著防疫措施的強化，迄今對體育方面允許的隔離期間訓練如果變為不可能，將不可避免地影響到選手的強化和選拔，冰聯因此已向政府要求放寬措施。（完）