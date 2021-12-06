日本高官稱考慮提前實施新冠疫苗第三劑接種

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【共同社12月6日電】日本官房副長官木原誠二5日就接種新冠疫苗第三劑的時間間隔表示，考慮根據地方政府的能力來推進提前。他明確說：“希望在可以實現的地方提前。”據分析，日本政府已在考慮使用美國莫德納公司生產的疫苗，探討提前至第二劑接種後“6個月以上”。厚生勞動相後藤茂之表示，也將考慮新型變異毒株“奧密克戎”的感染情況以及疫苗效果。 圍繞第三劑接種的間隔，日本政府最初表示“8個月以上”，但目前修改為發生集體感染的醫院等作為例外，可縮短至6個月。導致地方政府陷入了混亂。首相岸田文雄2日曾向媒體表示接種間隔原則上為8個月，在此基礎上“將繼續討論”能否提前。 第三劑接種旨在提高免疫力，也被稱為加強針。現階段，僅美國輝瑞公司生產的疫苗在日本獲得了藥事批准，以醫務人員為對象1日開始接種。輝瑞疫苗也被允許用於“混合接種”，給前兩劑接種其他疫苗者使用。 木原在富士電視台節目中，就提前接種第三劑的條件例舉稱，已申請批準的莫德納疫苗的第三劑接種和混合接種今後將被允許。與此相關，日本政府相關人士表示也有分析認為現有疫苗對奧密克戎毒株的效果有所減弱，“疫苗對奧密克戎毒株有效的結果出爐，這是提前的前提。設想的是認為莫德納疫苗就行想盡快接種的老年人”。 後藤在NHK節目中就輝瑞疫苗和莫德納疫苗說明稱：“即便接種間隔為8個月，要進行自由選擇也比較困難。”不過他也表示“總供應量沒有問題”，強調稱“為了避免發生混亂，...