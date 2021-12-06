熱海泥石流遺屬以殺人嫌疑控告土地所有者

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【共同社12月6日電】關於日本靜岡縣熱海市7月發生的大規模泥石流，6名遇難者的5名遺屬以殺人嫌疑控告泥石流起點處土地的前所有者和現所有者，指出2人在未採取充分安全措施的情況下不斷填土等，控告書6日被熱海警署受理。立案的關鍵點在於能否證明2名土地所有者存在“居民死亡也無所謂”的“未必故意”。 遺屬代理律師加藤博太郎強調：“警方也認為這是一起極其惡性的事件。不能只以過失論處。”失去長女（44歲）的小磯洋子（71歲）稱：“希望警方能查個水落石出。” 控告書稱，至2011年擁有起點處土地的房地產管理公司（神奈川縣小田原市）前幹部無視熱海市叫停運入沙土的要求，繼續填土，導致6名居民死亡。 控告書就現在擁有該片土地的男性指出，有義務實施安全防護工程，如果實施的話，原本有可能防止塌方，但疏於採取措施，導致了6人的死亡。 其他遺屬8月以涉嫌重大過失致死及業務過失致死為由，分別控告了2名土地所有者。警方已啟動強制搜查，包括對相關地點進行入室搜查等。 泥石流發生在7月3日上午10點半左右。包括填土在內的約5.6萬立方沙土傾瀉而下，沖毀房屋，抵達約2公里外的伊豆山港，導致26人死亡。對於至今仍下落不明的太田和子，靜岡縣警方等正在繼續搜尋。（完）