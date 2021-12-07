真鍋淑郎在美國獲頒諾貝爾物理學獎章

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【共同社華盛頓12月6日電】

今年的諾貝爾物理學獎獲得者美國普林斯頓大學高級研究員真鍋淑郎（90歲）6日在美國首都華盛頓的美國科學院獲頒獎章和獎狀，表彰其奠定了作為全球變暖對策依據的氣候科學的基礎。真鍋在頒獎儀式後笑容滿面地表示：「非常高興。這個領域很有趣，也希望能有更多日本年輕人參與。」

諾貝爾獎章往年在阿爾弗雷德･諾貝爾的忌辰12月10日在瑞典斯德哥爾摩由國王親自頒發，但去年和今年受新冠疫情影響改為在獲獎者居住國頒獎。

在科學院講堂舉行的儀式上，瑞典駐美大使向生活在美國東海岸的真鍋及獲得化學獎和經濟學獎的2人頒發了獎章和獎狀。

真鍋在上世紀六十年代通過計算機模擬建立的氣候模型揭示出空氣中二氧化碳增加會導致地球表面溫度上升。現在的氣候科學認為人類活動引發了全球變暖，真鍋的研究被視為是其原點。

頒獎理由是真鍋的發現為人們理解「複雜的物理系統做出了劃時代的貢獻」。一同獲獎的還有德國馬克斯·普朗克氣象研究所的教授克勞斯·哈塞爾曼（90歲）及意大利羅馬的大學教授喬治·帕里西（73歲）。

受疫情影響，與去年一樣頒獎晚宴等「諾貝爾周」例行活動大多縮減規模或改為在線形式。頒獎儀式10日在斯德哥爾摩舉行，真鍋等人並未出席，運營該獎的諾貝爾基金會相關人士等致賀詞。

真鍋是日本第28位諾獎得主，上一位是2年前2019年獲得化學獎的旭化成名譽研究員吉野彰（73歲）。（完）