師從日本教練的蘇翊鳴獲單板滑雪世界盃冠軍

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【共同社12月7日電】中國有一位與日本教練密切配合迅速成長的滑雪新星。4日在美國科羅拉多州斯緹姆博特舉行的男子單板滑雪大跳台世界盃上，17歲的中國選手蘇翊鳴首次獲得該項目冠軍。蘇翊鳴表示真是難以置信，現在的心情無法用語言表達，此刻他與教練佐藤康弘分享著喜悅之情。 決賽第一輪蘇翊鳴就成功完成了高難度動作“Backside Triple Cork（TC）1800”，第二輪又做出了“Frontside TC 1800”，雖然落地不夠穩定但卻展現出兩個方向均能轉體5周的驚人實力。 佐藤曾指導過鬼冢雅、岩淵麗樂、大塚健等日本頂尖選手。師從佐藤的蘇翊鳴據稱在練習中甚至能做出轉體5周半的高難動作。佐藤對他十分看好，稱：“他與日本國家隊的孩子們一同訓練，水平得到了提升。在北京有望爭奪獎牌。” 蘇翊鳴在中國還當過演員，對學習日語也很感興趣，與日本選手之間是良性競爭關係。佐藤表示：“自己也曾有過糾結，但我覺得有些東西是可以超越國界的，因此擔任了他的教練。希望日本也能多多關注。”在本國舉辦的冬奧賽場上，蘇翊鳴或將成為最引人矚目的新星。（完）