今年特色羽毛毽拍亮相 大谷和岸田等13人入選

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【共同社12月7日電】根據今年話題人物設計的“特色羽毛毽拍”7日在人偶製造商“久月”總部（東京都台東區）亮相，今年是第36次推出特色羽毛毽拍。入選的人物包括美國職棒大聯盟美聯最佳球員（MVP）天使隊的大谷翔平以及東京奧運會和殘奧會金牌得主等共計13人。 與體育相關的有8人，還包括在東京奧運會上奪得2枚金牌的游泳選手大橋悠依、殘奧會輪椅網球金牌得主國枝慎吾等。大谷及北海道日本火腿鬥士隊主帥新莊剛志分別為第二次和第三次亮相。 此外還有首相岸田文雄、諾貝爾物理學獎得主真鍋淑郎、宣佈結婚的偶像組合“嵐”成員櫻井翔和相葉雅紀等人。 據久月介紹，向第一次迎接新年的女嬰贈送羽毛毽拍是從室町時代持續至今的風俗。社長橫山久俊表示：“羽毛毽拍帶有‘把魔鬼打回去’的含義。希望人們看到這些成功人士的笑臉也能心情舒暢、明年繼續努力”。 羽毛毽拍長約60厘米，為非賣品。將在11個都府縣的會場展示到明年2月上旬。（完）