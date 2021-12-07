關注：日本政府對派遣要人赴北京冬奧態度消極

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【共同社12月7日電】鑑於美國拜登政府宣佈對北京冬奧會實施“外交抵制”，日本政府開始正式討論是否派遣要人出席。政府內部形成了共識，即應當顧及以中國侵犯人權為由展示強硬姿態的美國。對派閣僚出席的消極意見很多，正在討論僅由體育相關組織幹部出席的方案。 外相林芳正在7日的記者會上強調，11月18日與中國國務委員兼外長王毅舉行電話會談時，也指出了對人權問題的關切。林芳正表示，在決定如何對待北京冬奧會時將把人權問題納入考量。 在自民黨內部，認為“閣僚出席不會成為好訊息”（外交小組組長佐藤正久語）的制約意見根深蒂固。北京冬奧會開幕式將於明年2月4日舉行，但預計同一時期日本國會將審議2022年度預算案等。也有意見認為從日程上看，閣僚難以出席冬奧會。 外務省表示，中國派遣國家體育總局局長苟仲文出席了今年夏季的東京奧運會。苟仲文兼任中國奧委會主席，率領了運動員代表團。外務省相關人士例舉了體育廳長官室伏廣治和日本奧委會（JOC）主席山下泰裕作為日方派遣的候選人，表示“作為回禮沒有問題”。 外務省幹部強調說：“東京奧運會之際，各國的應對舉措也是臨近開始還沒決定。現在還不是做判斷的階段，要看清國內外的形勢。”（完）