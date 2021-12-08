日本團隊研發黑光燈照射測新冠病毒的口罩

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【共同社12月8日電】

日本京都府立大學校長塚本康浩（52歲）的團隊日前研發了一種口罩，使用發出紫外線的黑光燈照射後，附著新冠病毒之處會發光。滲入口罩內部的鴕鳥「抗體」捕捉到病毒，然後發光。今後將推進實用化研究，力爭能作為判斷是否感染的方法。該團隊希望獲得政府批准，最快明年發售。

據塚本介紹，該抗體是與病毒結合後會使其無法發揮毒性的蛋白質。鴕鳥產生各類抗體的能力較強。塚本團隊去年2月給雌鴕鳥注射了滅活病毒，成功從鳥蛋中提取了大量應對新冠的抗體。

團隊此次研發了能夠浸潤鴕鳥抗體的特殊濾層，還製成了附著熒光色素的鴕鳥抗體。

使用方法與機制是：（1）佩戴口罩。若被感染，那麼濾層上的抗體就與病毒結合。（2）消毒後取出濾層，以噴霧方式噴上附著熒光色素的抗體。（3）熒光色素僅殘留在病毒周圍，使用黑光燈照射後發光。

團隊對32名感染者佩戴了8小時的口罩分別實施約7～10天的實驗，確認所有人的口罩都發光。感染後隨著時間流逝，病毒量減少，同時光亮也減弱。健康人士使用過的口罩則沒有反應。塚本佩戴的口罩也曾發光，經PCR檢測確認實際上為陽性。

今後，該團隊將對約150人進行測試，進一步驗證性能。塚本表示：「鴕鳥抗體成本比較低，可以量產。想做成今後誰都能輕鬆使用的檢測試劑盒。」（完）