厚勞省擬確保可派六千名醫護人員應對疫情

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【共同社12月8日電】日本厚生勞動省7日公佈了防備新冠疫情“第六波”的各都道府縣的醫療供應機制確保計劃。基於對今夏第五波疫情中，醫生和護士不足導致無法充分接納患者的反省，厚勞省得到全國約2000家醫療機構的協助，構建了能派遣約6000名醫療人才的機制。若疫情擴大導致病床供應跟不上，就把他們派往地方政府開設的臨時醫療設施等處負責治療。 可派遣的人才中，醫生和護士各約有3000人，部分地區還在協調。厚勞省還考慮跨都道府縣進行派遣。第五波疫情中，確保人才成為瓶頸，難以增加病床和接納居家療養者。接連發生了症狀惡化也無法住院，結果死亡的問題。 新計劃寫明，都道府縣將與各醫院交換書面協議，像日本政府11月敲定的對策全貌中提出的那樣，構建能讓約3.7萬人住院的機制，比第五波疫情的峰值增加約3成。還要讓病床有餘量，包括以兒童等特定患者為對象的部分在內，確保約4.6萬張病床。 厚勞相後藤茂之在公佈前的7日上午的記者會上，基於國內已確診新變異毒株“奧密克戎”病例，就患者接納機制指出“若情況變化，就進行修改”。他說明稱，將綜合考慮傳染性、治療藥和疫苗的效果等，“需要對增加3成是否足夠實施評估”。他還表示“將隨機應變地推進構建醫療供應機制”。 為應對居家療養者，厚勞省與累計約3.4萬家醫療機構等合作。將實現在確診陽性的當天或翌日就聯繫感染者，使其可以接受健康觀察或者診療。 第五波疫情中，居家療養人數驟增，...