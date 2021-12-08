前澤友作所乘飛船發射成功 停留空間站約12天

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【共同社拜科努爾（哈薩克斯坦）12月8日電】日本服裝電商巨頭ZOZO創始人前澤友作（46歲）等搭乘的俄羅斯“聯盟”號宇宙飛船當地時間8日下午0點38分（日本時間同4點38分），在哈薩克斯坦的拜科努爾航天發射場通過“聯盟”號火箭發射升空。前澤將成為停留國際空間站的首位日本遊客。飛船約10分鐘後進入繞地軌道，發射取得了成功。 飛船在發射約6小時後與空間站對接。前澤將在國際空間站逗留約12天，20日返回。 前澤8日早晨從酒店出發。他向從日本前來送行的相關人士等揮手說“再見”，表情輕鬆愉快。 進行商業太空之旅的日本第一人是1990年的秋山豐寬（當時為TBS記者），此次時隔了約31年。前澤等人經過約100天的訓練，11月通過了最後考試。 前澤將是停留國際空間站的全球第十位遊客。太空旅行以美國企業為主趨於活躍，今年被發射升空的遊客數已超過各國的宇航員。 前澤同美國太空探險公司簽約，與經理人平野陽三（36歲）、俄羅斯宇航員一同搭乘“聯盟”號飛船。據稱，夢想太空旅行的前澤將在國際空間站完成事先募集的“希望在太空做的100件事”，通過YouTube發佈。他還將參加俄羅斯的醫學實驗。 前澤正計劃2023年搭乘美國太空探索技術公司（SpaceX）飛船進行繞月飛行，有意把此次停留空間站作為繞月之旅的踏板。（完）