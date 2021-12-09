谷歌發佈日本今年熱搜榜 “東京奧運”居首

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【共同社12月9日電】美國谷歌公司日本法人8日發佈了2021年日本國內搜索量較上年激增的關鍵詞榜單。居首的是受新冠疫情影響延期一年舉辦的“2020東京奧運會”，排名第二的是美國職棒大聯盟中以投打雙修“二刀流”的出色表現當選美聯最佳球員（MVP）的“大谷翔平”。 第三名是人氣漫畫“東京復仇者”，在改編為電視動畫片後，真人版電影也於7月上映。面向新冠疫情平息而受到全世界關注的“新冠病毒疫苗”排名第七。 人名搜索量增加的榜單中，排名第一的是“大谷翔平”，第二和第三位分別是今年結婚的人氣演員“小松菜奈”、自由主持人“夏目三久”。第四位是音樂人“小山田圭吾”，他因自曝霸凌行為的雜誌報道引發批評，辭去了東京奧運會和殘奧會開幕式音樂負責人的職務。第五位是與秋筱宮夫婦的長女小室真子結婚的“小室圭”。 在與都道府縣名一同搜索的關鍵詞榜單中，各地的旅遊業支援活動的名稱十分醒目。（完）