熊本大學將設立半導體中心培養人才

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【共同社12月9日電】日本熊本大學8日宣佈最快在2022年4月設立半導體教育研究中心。全球半導體巨頭台灣積體電路製造公司（TSMC）計劃在熊本建新工廠，但業界負責設計和量產的工程師人手不足。為強化產業，需要培養通曉尖端技術的人才。 熊本大學每年向相關行業輸送50多名學生，今後將新設據點增加研究人員，並邀請熟悉企業需求的專家開展共同研究。副校長清水聖幸在記者會上表示“希望培養了解整個製造過程的人才”。該中心的具體內容將在今後確定。 九州的8所高等專科學校計劃最快2022年度設立旨在培養工程師和程序員的協會。 據瑞可利稱，半導體相關的工程師在全國出現不足，2020年招聘數增至2015年的約5倍。諮詢師井上和真表示：“各公司都在投資工廠、進行大規模社會招聘。”據悉人手不足是全球普遍現象，但日本在行業低迷期減少人員結果導致有經驗的人手呈現結構性不足。 台積電計劃與索尼集團共同建設工廠，計劃2024年底前投產。預計將僱用約1500人，招聘競爭可能會進一步白熱化。 九州半導體和電子技術創新協會總協調員牧野豐指出，“要從根本上消除人手不足，對學生和沒有經驗的人進行培養不可或缺”。另一方面，據悉IT企業在理科學生中人氣頗高，半導體行業“過去曾受到追捧，但魅力在逐漸下降”（相關人士語）。熊本大學將擴充教育計劃、積極向學生作宣傳。（完）