關注：輝瑞稱接種三劑疫苗或對奧密克戎毒株有效

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【共同社12月9日電】美國輝瑞公司8日公佈初步研究結果稱，接種三劑該公司產新冠病毒疫苗，或對預防感染新型變異毒株“奧密克戎”有效。輝瑞還發表見解稱，接種兩劑不能充分防止感染，但可防重症化。 輝瑞表示，若有必要，最快於明年3月可提供針對奧密克戎毒株的改良疫苗。據稱明年的產能不變，仍為40億劑。 該公司使用接種者的血液研究後發現，若接種三劑，阻礙奧密克戎入侵細胞的抗體量會增至接種兩劑的25倍。這一數值堪比針對原始毒株接種兩劑後的抗體量。 京都大學教授西浦博等的團隊彙總了分析結果稱，奧密克戎毒株比德爾塔毒株更易再次感染。該團隊使用了南非的奧密克戎毒株傳播“震中”豪登省的疫學數據和基因組解析結果。 對於奧密克戎毒株，疫苗也有可能變得較難發揮作用。西浦呼籲警惕稱：“就算是日本等疫苗接種取得進展的國家，也充分存在今後蔓延的可能性。” 西浦的團隊計算了反映一名感染者平均傳染多少人的“有效傳染數”。9月中旬到11月底，奧密克戎毒株是德爾塔毒株的4.2倍。據分析，考慮數據偏向性的因素，也至少達到2倍。 據稱，由於在感染者和疫苗接種者增加的當下也能突破免疫屏障，可認為變得易於傳染。 不過，據介紹，由於此次是用呈減少趨勢的德爾塔毒株和驟增的奧密克戎毒株數據進行比較估算，因此並不代表著奧密克戎毒株的傳染性是德爾塔毒株的4倍。基本傳染性與德爾塔毒株相比為何種程度是今後的課題。 日本國立感染症研究所的統計數據...