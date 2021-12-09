岸田稱將靈活設定10萬日元補貼發放制度

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【共同社12月9日電】日本首相岸田文雄9日出席了眾參兩院全體會議第二天的代表質詢。關於向18歲以下兒童發放現金和優惠券總計相當於10萬日元（約合人民幣5610元）補貼，他再次說明稱可通過發放現金應對。岸田表示，“將傾聽地方政府的意見，推進靈活的制度設計。”圍繞新冠疫苗的第三劑接種，他就與美國輝瑞公司的供應合同稱“正就提前進度展開談判”。 關於10萬日元補貼，岸田以發放現金和優惠券各5萬日元為原則。不過，地方政府等接連表達不滿。岸田8日答辯時稱優惠券部分也可通過發放現金來應對。繼該答辯後，9日的表態更鮮明地展現出了擴大例外的姿態。關於補貼的運用方法，政府擬在2021年度補充預算獲得通過後迅速出示。 關於應對新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”，他對在機場檢疫中擴大PCR檢測表達了謹慎看法。他表示，“有必要縮短知曉大量檢測結果的等待時間。在現階段，抗原定量檢測最為合適。” 關於向個人編號卡持有者發放最多2萬日元積分的項目，岸田透露以新領取者為對象的最多5000日元將在明年1月1日開始發放。 圍繞向北京冬奧會實施“外交抵制”的問題日方將如何應對，國民民主黨黨首玉木雄一郎強調稱“為了不向國際社會發出默認中國人權問題的錯誤訊息，也應加以探討”。岸田重申，“將在適當的時期綜合考慮多方面因素，從國家利益的觀點作出自主判斷。” 立憲民主黨議員小西洋之提出，在對方國家疆域內阻止彈道導彈的“對敵基地攻擊能...