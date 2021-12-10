日本2020年度溫室氣體排放量再創新低

Newsfrom Japan

【共同社12月10日電】日本環境省10日公佈的初值顯示，國內2020年度溫室氣體排放量換算成二氧化碳較上年度減少5.1%，為11.49億噸。這反映出新冠疫情蔓延導致經濟活動停滯，企業能源消費減少。該數字已連續7年減少，繼上年度後再次刷新了1990年度開始統計以來的最少紀錄。 日本10月向聯合國提出了2030年度溫室氣體排放量較2013年度減少46%的新目標。2020年度的排放量較2013年度減少18.4%，要實現46%的減排目標仍有距離。環境省負責人表示：“將擴大可再生能源，加快推進住宅隔熱措施。” 2020年度來自能源的二氧化碳排放量方面，產業部門較上年度減少8.3%、運輸部門減少10.2%、業務部門減少4.1%，均大幅減少。另一方面，家庭部門增加了4.9%。主要原因可能是新冠疫情下，遠程辦公和在線學習時間增加。 可再生能源發電量方面，太陽能發電增加，在電源構成中佔比上升至19.8%。核電僅為3.9%。因排放二氧化碳較多被視為問題的煤炭火電減少1個百分點，至31%。 作為空調、冰箱冷媒使用的氟利昂替代物排放量持續增加，具有強烈溫室效果的“氫氟碳化物”（HFC）類較上年度增加4.4%。原因是廢棄時的回收工作未能推進，環境省將加強相關舉措。（完）