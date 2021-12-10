日本或明年10月起75歲以上者醫療負擔增至兩成

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【共同社12月10日電】據多名日本政府相關人士透露，關於有一定收入的75歲以上人群醫療費窗口負擔從一成上調至兩成的起始時間，政府近日考慮設定為2022年10月。約370萬人將成為對象，約佔75歲以上人口的20%。有關實施時間，2021年6月通過的醫療制度改革相關法給出了2022年10月至2023年3月的範圍。此事將在年底編制預算時敲定。 受老齡化影響，醫療費每年超過40萬億日元（約合人民幣2.2萬億元）。人口較多的第一次嬰兒潮“團塊世代”從2022年起步入75歲以上階段，將造成醫療費進一步增加。此舉意在通過對老年人也要求根據經濟能力承擔相應負擔，從而抑制提供財源的在職人群的保險費負擔。不過2025年度在職人群全年負擔減輕效果每人僅800日元。相關法的國會審議中，也有人擔憂窗口負擔增加會造成老年人不去看病，可能導致重症化。 上調至兩成的對象是：單身人士包括養老金在內年收入200萬日元以上，夫婦家庭合計年收入320萬日元以上。目前75歲以上的窗口負擔原則上為一成，僅收入堪比在職人群（單身年收入383萬日元以上）者負擔三成。2022年10月起將根據收入分為三檔。 上調後的三年內將設置緩衝措施。僅限門診，與負擔一成時相比，窗口支付增加金額控制在一個月最多3000日元。（完）