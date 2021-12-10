關注：日本年輕人團體擬在澀谷設「氣候時鐘」

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【共同社12月10日電】

關注氣候變化問題的日本年輕人團體正計劃在東京澀谷設置「氣候時鐘」，顯示距離全球升溫1.5度所剩的時間。發起人、目前就讀於美國一所大學的酒井功雄（20歲）表示：「受到全球變暖嚴重影響的將是我們年輕人和孩子們。在發展到不可挽回的局面前，希望（該時鐘）成為思考眼下能做些什麼的契機。」

酒井是瑞典環境活動家格蕾塔･通貝里等開始的年輕人抗議運動「Fridays For Future」日本版創始成員。《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）在英國召開期間，酒井前往當地與世界各國年輕人一同參加了呼籲加強氣候變化對策的遊行活動。

據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）稱，全球平均氣溫較工業革命前上升了約1度。其負面影響演變為越來越多的暴雨、熱浪等極端天氣。據稱若全球溫室氣體以現在的速度持續排放、氣溫升幅達到1.5度，則上述風險將進一步加劇。

「氣候時鐘」顯示的是較工業革命前氣溫上升1.5度所剩的時間。基於當前二氧化碳排放量計算，12月上旬顯示的期限是「7年」。2020年9月同樣的「氣候時鐘」首次在美國設置以來，陸續出現在英國、韓國等世界各地。

根據計劃，「氣候時鐘」是高20公分、寬60公分左右的電子規格時鐘。目標是獲得商店、文化設施等的協助，設置100處以上，此外還考慮顯示在大型電子屏上。 通過智能手機掃描時鐘表面顯示的二維碼，就可連到特設網頁，還能...