名城大學開發快速識別奧密克戎毒株方法

Newsfrom Japan

【共同社12月11日電】日本名城大學（名古屋市）10日發佈消息稱，自主開發的識別新冠病毒變異毒株的方法對新型變異毒株“奧密克戎”也有效。據稱約90分鐘就可判明是否感染該毒株，被期待有助於構建快速檢測機制。 該方法由教授神野透人（衛生化學）等開發。據稱只需替換一部分PCR檢測試劑等，比解析基因組更省事。神野表示：“希望有助於地方政府的檢測工作以及集體感染對策。” 通常的PCR檢測中，會檢測出與增多的DNA結合的熒光色素光亮。名城大學的方法則利用了DNA排序即使有1處不同，加熱時光的變化模式也會不同的特點。不僅奧密克戎毒株，還能同時識別德爾塔毒株。 據稱，已向愛知縣和名古屋市詢問能否一起構建檢測機制。愛知縣的負責人表示：“在出現奧密克戎毒株感染者之際，如果（校方）有要求，我們將提供檢測樣本。”名城大學今年夏季與縣政府一起，調查了德爾塔毒株等的感染者檢測樣本。 目前，若經PCR檢測發現不是德爾塔毒株，就實施基因組解析，調查是否為奧密克戎毒株。東京都政府自主開發了識別奧密克戎毒株的PCR檢測方法，已開始使用。（完）