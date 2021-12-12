獨家：核爆受害者代表團將缺席NPT審議大會

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【共同社12月12日電】11日獲悉，對於明年1月將在美國紐約聯合國總部召開的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會，“日本原子彈氫彈爆炸受害者團體協議會”（日本被團協）已放棄派遣核爆受害者代表團。因新冠疫情擴大而做出該決定。每5年舉行一次的審議大會是主張核武器非人道性並要求廢除的寶貴機會，在“核爆受害當事人”基本缺席的情況下舉行大會，或將對核裁軍討論和全球反核輿論也造成影響。 據厚生勞動省介紹，核爆受害者們年事已高，平均年齡達到83.94歲。面向將要到來的“無核爆受害者時代”，如何開展廢核運動和傳承慘痛經歷成為課題。疫情的到來令這樣的問題突然擺在面前，凸顯出重新考慮今後如何應對的必要性。 審議大會是包括擁核國家在內的各國共商核裁軍的唯一國際平台。日本被團協迄今通過派遣代表團、舉辦核爆展、上街遊行和講述親身經歷等活動，一直呼籲廢核。此外，《禁止核武器條約》已於今年1月生效，明年3月將舉行首次締約方會議，核爆受害者等在其制定過程中也一直向國際社會進行宣傳。 日本被團協代表委員田中熙巳（89歲）表示：“直接講述核爆受害者的經歷並動員各國和市民，具有很大的意義。禁核條約生效後的首次審議大會是具有象徵性的場合。核爆受害者本想開展更進一步的活動，所以感到非常遺憾。” 審議大會原定於去年4至5月召開，被團協曾計劃派遣30至50人規模的代表團，但大會因新冠疫情而延期，派遣隨之取消。後來鑑於大會改到...