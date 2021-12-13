詳訊：“金”當選日本2021年年度漢字

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【共同社12月13日電】日本漢字能力檢定協會（京都市）13日宣佈，最能反映2021年世態民情的年度漢字是“金”。在以“清水舞台”聞名的京都市東山區清水寺，住持森清范在高1.5米、寬1.3米的和紙上，用特大毛筆揮毫寫下“金”字。當選理由包括東京奧運會和殘奧會上日本運動員獲得了許多金牌等。 今年是第27次評選年度漢字。該協會通過網站等進行徵集，選出得票最多的漢字。據協會介紹，應徵總數為223,773票，“金”字有10,422票（佔4.66%）。也有人舉出理由包括美國職棒大聯盟天使隊選手大谷翔平和將棋藤井聰太四冠的出色表現登上“金字塔”之巔，以及與新冠疫情相關的補貼“支付金”等。這是“金”字第四次當選，上一次是舉辦里約奧運會的2016年。 排在第二位的是同樣與奧運會（日語為“五輪”）有關的“輪”；第三位是“樂”，理由是恢復舉辦活動等找到了樂趣。第四位是“變”（新冠變異毒株），第五位是“新”（新的生活方式、新首相就任）。 森清范向媒體表示：“將繼續努力使明年也成為閃光的一年。” 去年因疫情蔓延導致人們普遍避免“三密”等，“密”字獲選。（完）