話題：北海道嘗試「開店的公車」方便居民購物

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【共同社12月14日電】

在日本北海道帶廣市，啟動了公車上開店的新嘗試。改造公車後部空間陳列食品與日用品等，既行駛於市內，也在郊外的停車場售貨。據企業介紹，這是國內首次運行開店的公車。此舉旨在方便步行圈內購物場所較少的居民利用，贏得了好評。在公車上購買的一名老年人說：「放棄開車以後出行不便，非常感謝。」

9日在距離JR帶廣站約8公里處的大空住宅區，公車拆除座位後從中門到後部擺滿了熟食、日用品等約300件商品。正午營業起，附近居民等陸續上車選購。一名購買點心的主婦（72歲）滿足地說，「附近只有便利店，只能靠丈夫接送去路程較遠的超市。腿腳不便的我也能一個人來。」

開店的公車由帶廣市的十勝巴士公司運行。已獲批成為國家項目，摸索把零售和醫療等其他行業融入交通的新一代移動服務。5日起每週實施兩次。公車在行駛市內一條線路的同時，每天三次停在帶廣站及住宅區等地，商店的營業時間總計約5個小時。商品的進貨與銷售由當地百貨商店負責。據稱，截至13日約有260人造訪，銷勢良好。

受新冠疫情影響，交通企業的車票收入縮水。為改善收益，亟需啟動新業務。十勝巴士公司負責人幹勁十足地說：「將發揮走遍地區的優勢，讓解決居民課題成為商機。」開店的公車計劃運行至明年2月，將探討全面推出業務的可行性。（完）