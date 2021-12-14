話題：日本將簡化入境手續以吸引海外富裕人群

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【共同社12月14日電】日本政府瞄準新冠疫情平息後，將簡化訪日遊客中富裕人群利用的私人噴氣式飛機及被稱作“超級遊艇”的超大型遊輪的入境手續等。由於富裕人群有望進行高額消費，經濟效益較大，因此將完善環境使其易於訪日。視全球的疫情再具體實施。 根據個人安排飛行的私人飛機若目的是旅遊，必須在抵達國內機場10天前進行申請，很難靈活地改變行程，因此日本政府擬修改相關通知，縮短為與商用目的一樣原則上截至3天前，正在就此展開討論。 東京羽田和成田等10座機場擁有私人和商用噴氣式飛機專用出入境管理設施。不過也存在運航相關申請及加油、機庫利用手續等分散的情況，擬建立可統一辦理的體系等。 超級遊艇停靠多個港口時，需要在每次靠港時申報船員是否齊全以及裝船的物品，今後改為僅在出入境時申報即可。 另一方面，地方上缺乏富裕人群可住宿的高檔賓館、旅館，以及把體驗傳統文化和高檔餐食配套等的高端價格帶商品。觀光廳下年度將選出10處左右示範景點，對吸引高檔賓館入駐及商品開發提供支援。（完）