詳訊：豐田力爭2030年EV全球銷量達到350萬輛

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【共同社12月14日電】

豐田汽車公司14日宣佈把2030年純電動汽車（EV）全球銷量目標大幅提高到350萬輛。到2030年前將投資約4萬億日圓，通過巨額投資把EV車型增至30種、為以往計劃的2倍。為實現去碳化，將最大限度投入經營資源，奮起直追銷售領先的歐美企業等。

豐田此前提出到2025年前把EV車型增至15種，到2030年加上燃料電池車（FCV）使銷量達到200萬輛。龍頭企業豐田全面開展EV業務，可能在全球也會加速擴大市場。

旨在電動化的投資總額包括混動車（HV）和FCV、車載電池在內，計劃達到8萬億日圓。對電池領域的投資從以往的1.5萬億日圓提高到2萬億日圓。2030年EV銷售目標近三分之一的100萬輛將由高檔品牌「雷克薩斯」佔據。包括EV專用品牌「bZ」系列在內將推出多款車型，雷克薩斯的銷售2035年將全部改為EV。

社長豐田章男在東京舉行記者會，表示「（為實現溫室氣體淨零排放的碳中和，）將拓寬汽車選項」。會場上還展示了今後將發售的16款EV車型，僅「bZ」就有5款。 豐田為了去碳化，還作為提供包括HV等多樣技術的「全方位戰略」一環推進EV。豐田章男強調「在沒有正確答案的情況下，對任何選項都會全力以赴」。

歐盟（EU）提出到2035年禁止包括HV在內的汽油車新車銷售等，加強了對汽油車的限制，大型車商正在加快電動化步伐。本田計劃到2040年將銷售的新車...