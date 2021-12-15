日本富豪前澤友作在太空站發佈旅行感觸

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【共同社12月15日電】

「地球真是又圓又藍」。9日起在國際空間站逗留的日本富豪前澤友作在推特等平台上發佈獨特情報，講述作為遊客的感受。他還在挑戰事先公開徵集的「希望在太空做的100件事」，13日實現了「廣播節目直播連線」。太空之旅開局順利。

9日晚，前澤首次從空間站發出情報。他在推特上發佈了自身照片並配文說「正在太空裡」。10日，他上傳了從宇宙飛船拍攝的地球照片。似乎與乘坐新幹線和飛機有不同的感動。他表示「看到窗外的景象，我不禁大叫『太棒了』，馬上用iPhone拍了下來，真是太贊了！？是真的呀！？」

其他任務還有「和宇航員打羽毛球」、「只用扇子在空中移動」、「尋找外星人」等。

任務之一的「無重力如廁實踐」的影片12日在YouTube上發佈。前澤一邊說著「憋不住了」，一邊衝向站內廁所。他介紹了用類似吸塵器的器具防止排泄物飛散的如廁方式等。 13日凌晨，前澤與日本放送的深夜節目直播連線。他表示太空餐的烤雞罐頭很好吃，但也說「長期逗留對身體和精神都負擔很大」，讓人感受到剛起步的太空旅行時代的實際情況。前澤還吐露真心話說：「我想回去。想念日本的食物。」（完）