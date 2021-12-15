小零食“柿種”日產名車系列商品受青睞

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【共同社12月15日電】在日本米餅類小零食“柿種”中，形狀為SKYLINE 2000GT、FAIRLADY Z等日產汽車公司23種名車的商品受到青睞。日產產品研發中心所在的神奈川縣伊勢原市的食品生產商“龍屋物產”等提出設想，日產的技術人員製作了汽車形狀的柿種模具。該零食在高速公路服務區和百貨店有售。 商品誕生的契機是在2年前。為“創造提升地區活力的新特產”而匯集一堂的市內企業等著眼於橫跨伊勢原市和厚木市的“日產技術中心”，想到了名車形狀的柿種。 生產委託給了新潟縣小千谷市的零食廠家。神奈川縣內的“日產綜合研究所”技術人員前往該廠，測定模具形狀等，最後製成了“名車模具”。 2020年7月作為“新款柿種”發售後，被雜誌等介紹並走紅。東名高速公路的海老名服務區以及橫濱市的百貨店等處銷售了合計1.6億日元（約合人民幣895萬元）。今年9月更換了新包裝。日產的經銷商把它作為給來訪者的紀念品。此外，新潟縣內的高速服務區也有售。 對於各款懷舊名車，龍屋物產的負責人表示：“希望大家把回憶作為零食，感受懷舊情緒。”（完）