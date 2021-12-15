東京警視廳對電動滑板車違章開罰單

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【共同社12月15日電】

針對事故頻發的電動滑板車，警視廳15日向媒體展示了在東京都港區整治交通違章的情況。對於無證駕駛和酒駕等惡性案件，警方此前就進行了查處。為了防範於未然，從12月上旬起在都內對闖紅燈、在人行道上通行等交通違章開罰單。

當天在港區的路口附近，警察攔下了駕駛電動滑板車的男性（33歲），確認了駕照等。雖然未發現違章，但警察遞上了一張駕駛注意事項宣傳單。該男性對記者表示：「駕車時會多加注意。」

據警方介紹，電動滑板車在《道路交通法》上大多被歸入「助力車」，需要持有駕照。不過由於種類繁多，也有不適用的車輛，在現場確認性能比較困難。警方已在推進車輛數據庫化，以便在違章時能立即開罰單。

開罰單的對象包括闖紅燈、未停車讓行、在人行道上通行等，違章者將被扣分和罰款。累計到一定分數後，會受到吊銷駕照等行政處分。 東京都內1～11月已發生與電動滑板車相關的人身事故16起，物損事故44起。（完）