日政府擬優先老年人設施提前接種第三劑疫苗

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【共同社12月15日電】近日採訪相關人士獲悉，關於可提前接種第三劑新冠疫苗的對像人群，日本政府正探討優先老年人設施的使用者和工作人員等。計劃利用中央政府保管的美國莫德納產疫苗。這是考慮到新型變異毒株“奧密克戎”蔓延的擔憂升溫。此事預計近期正式決定並公佈。 關於何時接種第三劑，政府此前稱原則上為接種第二劑後8個月以上。但對像人群可在經過6個月後就能接種第三劑。目前正探討優先重症化風險較高的老年人設施使用者、工作人員以及精神科醫院的住院患者等。對像人群或接近1000萬人，把年內啟動提前接種也納入考慮。是否提前將由地方政府判斷決定。 莫德納產疫苗的第三劑接種預計本週獲得藥事批准，方法是有效成分較第一、二劑時減半注射。除了使用政府保管的莫德納產疫苗中剩餘500萬劑外，原定配送計劃顯示的疫苗也會部分提前使用，正就此展開協調。 圍繞接種間隔，厚生勞動省11月出示了方針，基於當地疫情等，可由地方政府判斷例外縮短為6個月。不過，“例外”的具體想法並不明晰，全國知事會等紛紛要求明確出示標準。因此，政府決定把該對像人群規定為發生集體感染的醫院、老年人設施使用者以及工作人員等。 此後，鑑於在日本國內確認“奧密克戎”感染例，政府轉而表達了儘可能推動提前接種的想法。（完）