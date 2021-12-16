調查顯示22%受訪者預測跨年聚會“增加”

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【共同社12月16日電】日本瑞可利的餐飲市場調研機構“HOT PEPPER GOURMET外食總研”就本月和明年1月參加年底或新年聚會的計劃展開問卷調查，結果顯示與處於新冠疫情蔓延“第三波”的上年冬季相比，回答“可能大增”和“可能略增”的人合計為22.1%。回答“不變”的受訪者佔76.8%，“可能大減”和“可能略減”為1.1%。 該公司分析認為，呈略增趨勢受到了“不像去年那樣被呼籲在家跨年的影響”。 此次調查11月上旬在網上實施，當時尚未在國內確診新冠病毒變異毒株“奧密克戎”感染例。負責人稱：“若變成新增感染人數增加併發佈緊急事態宣言，或居家氛圍高漲的事態，可能對參加意向產生影響。” 居住在首都圈、關西圈、東海圈的20至69歲男女9616人作答。按性別和年齡段來分，回答可能增加的佔比在20多歲女性（27.0%）和20多歲男性（26.9%）中較高。 有關聚會對象，新冠疫情發生前的2019年底至2020年初時“公司或工作相關”佔比較高，為45.1%。今冬則為22.4%，僅比上年冬季的20.9%略增。該公司認為，“餐飲店很期待公司或工作相關的聚會，但今冬或有限。”（完）