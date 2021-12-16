話題：日本鮮奶供大於求恐被大量廢棄

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【共同社12月16日電】日本的牛奶及乳製品原料鮮奶供大於求，引發了人們對過年前後遭大量廢棄的擔憂。原因一方面是鑑於過去黃油短缺而加強了生產態勢，另一方面是受新冠疫情影響，餐飲店等需求下滑。上次出現大量廢棄鮮奶是在2006年，農林水產省正在研究擴大消費等應對措施。 2014年出現嚴重的黃油短缺，奶農行業採取了增加奶牛飼養數等措施應對。加之今夏奶牛生長環境良好，產量增加，因寒假到來沒有學校供餐需求的過年前後恐出現鮮奶過剩，這一預測驟然升溫。 根據行業團體“J-milk”截至10月的估算，鮮奶產量12月下旬或超過生產黃油及脫脂奶粉等的全國乳製品工廠處理能力，約5000噸鮮奶將無處可去。 作為乳酸菌飲料和酸奶原料的脫脂奶粉雖可長期保存，但因疫情下學校全面停課等已積壓庫存。截至10月底，與上年同期相比增加約12%，達到9萬噸，庫存堆積已逼近極限。 奶農及乳業廠商為將庫存降至疫情前水平，考慮將2萬噸脫脂奶粉轉換為家畜飼料等。據估算，換掉廉價進口產品要花費80億日元（約合人民幣4.5億元），農水省正制定包括負擔部分費用在內的具體支援措施。 乳業行業也通過社交網站（SNS）採取行動，呼籲人們在過年前後的10天每天消費1升牛奶。日本全國農業協會聯合會（JA全農）開發和銷售使用50%以上國產牛奶的奶茶。農相金子原二郎14日在記者會上稱，為進一步擴大消費“將與相關人士密切合作努力”。（完）