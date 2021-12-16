日本擬推出輔助車駕照 須配高性能自動剎車

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【共同社12月16日電】日本警察廳16日基本決定，將“輔助車限定駕照”的駕駛條件定為配備高性能自動剎車等的普通汽車。對象是2020年度起生產並獲國家性能認定的汽車、滿足2021年11月起規定為安全標準的汽車。輔助車限定駕照作為老年司機對策，從明年5月13日起施行，將修改《道路交通法》實施規則，規定上述駕駛條件。 限定駕照可由本人申請獲得。其中也包括微型車，或成為老年人和對駕駛感到不放心者的新選擇。警察廳的負責人稱，“希望讓那些無法下決心交還駕照的人也能利用。” 據警察廳和國土交通省稱，對象汽車之一是要配備2020年度起生產並獲國家性能認定的自動剎車、防止錯把油門當剎車時突然加速的裝置。後安裝的裝置很難確認，因此即便獲得認定也不在對象之列。 另一個對象汽車是，要配備滿足“以時速40公里行駛時不會撞上前方停止車輛”等新安全標準的自動剎車。今年11月起銷售的國產新車必須配備自動剎車，進口車和現有車型的新車也將在2024年7月起陸續規定為義務，車型對象或擴大。 據悉，截至12月2日，可用限定駕照駕駛的車型為國內八家車商各款車型中的約300款。駕照上會寫有“普通車僅限輔助車”等內容，若駕駛不在對象之列的車，則屬於違反《道交法》，扣2分。警察廳正討論在網站上公佈可駕駛車型。 警察廳將於本月17日至明年1月15日向公眾徵集意見，基於結果作出正式決定。（完）