現場：強化入境檢疫導致東京附近隔離設施不足

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【共同社12月16日電】日本政府針對新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”加強了邊境口岸防疫對策，導致回國日本人等入住的隔離設施不足。有人被要求在遠方隔離，還有人不得不轉到其他機場。被折騰的回國人員提出了疑問。 “超過了東京週邊設施（的接納）能力，請大家去大阪”。12日下午，檢疫官員這樣告訴從留學地瑞典回到成田機場的男性公司員工（34歲）等。該男性已從推特信息得知有可能要移動，但一起被要求移動的人們表示了不滿。 抵達指定的大阪市內住宿研修設施已是當天深夜。該男性無法外出，寫論文等度日。房間狹窄，稍微做些運動也會覺得憋悶。因為介意透過窗戶可以看到的其他樓裡的目光，他也不想拉開窗簾。據稱吃的是放在門口的便當。 政府要求來自奧密克戎毒株邊境口岸防疫對策對象國和地區的入境者，在檢疫指定設施內隔離3～10天。來自瑞典的入境者需在設施內隔離6天。該男性計劃如果在18日的PCR檢測中確認是陰性，就返回成田，讓家人開車來接自己。 為了強化對策，厚生勞動省設想隔離設施不足，推進了準備，截至14日確保了1.3萬個房間。但成田、羽田兩機場的到達旅客眾多，附近設施很容易住滿。厚勞相後藤茂之在14日內閣會議後的記者會上，就包機移動至遠方謀求理解稱“設施使用者增多，爭取保持平衡”。 不過，該男子質疑政府方針說：“包機、賓館、餐食用的都是稅金。理應有其他的使用途徑。”（完）