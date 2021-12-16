東京確診1人感染奧密克戎毒株 從美國回日

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【共同社12月16日電】東京都16日透露，居住在都內的1名20多歲女性確診感染了新冠新型變異毒株“奧密克戎”。該女性8日從美國回到日本，機場檢疫結果為陰性，但在家隔離期間9日發燒，目前正在住院，基本沒有症狀。東京都正在調查同一航班的乘客等以鎖定密切接觸者。 據東京都稱，8、9日與該女性見面的1名20多歲男性也確診新冠陽性。據悉已確認並非德爾塔毒株，很可能是奧密克戎。最快17日得出基因組檢測結果。 該男性現在住院，沒有症狀。其3名家人和工作單位7名同事被認定為密切接觸者。 該男性12日觀看了在川崎市等等力田徑場舉行的天皇杯全日本足球錦標賽半決賽，都政府建議坐在該男性周圍的80人以及單位同一層樓的100多人進行PCR檢測。 上述女性10日前往醫療機構就診，13日獲悉為陽性並住院，16日基因組解析結果顯示為奧密克戎毒株。 知事小池百合子接受媒體採訪時，關於從奧密克戎毒株邊境口岸防疫措施對象以外國家和地區的入境者指出，“（出機場後）馬上就回家了”，表示“希望（中央政府）能更嚴格地檢疫”。 官房長官松野博一在16日的記者會上，就確診感染奧密克戎毒株的女性稱：“（她）在家隔離期間確診陽性，已鎖定密切接觸者，不認為發生了所謂的社區傳播。”（完）