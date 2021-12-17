厚勞省正式決定莫德納疫苗用於第三劑接種

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【共同社12月16日電】關於美國莫德納公司的新冠疫苗，日本厚生勞動省16日正式決定作為《預防接種法》上的“臨時接種”，可用於免費的第三劑追加接種。分配用於前兩劑的莫德納尚有庫存的地區從17日起可用於第三劑接種。因擔憂新型變異毒株“奧密克戎”蔓延，政府計劃利用莫德納疫苗，把原則上接種第二劑後8個月的時間間隔盡量縮短。正在探討優先老年人設施使用者和醫務人員的方案，最快17日給出全貌。 厚勞省允許第三劑使用與前兩劑不同疫苗的“混合接種”，此前以輝瑞疫苗為主面向醫務人員和地方政府的接種也將利用莫德納疫苗。 作為醫藥品的批准條件是18歲以上為對象，第二劑接種6個月以上可接種第三劑。每劑的疫苗量為前兩劑的一半，但臨床試驗顯示防止病毒進入細胞的中和抗體增加、確認有效。不良反應有接種部位疼痛以及疲倦感等，發生概率與第二劑同等程度。 政府11月決定推進第三劑接種，原則上需第二劑接種8個月以上。提出計劃到明年2月為止向地方政府提供2400萬劑輝瑞疫苗和1700萬劑莫德納疫苗。 但之後由於對奧密克戎毒株蔓延的擔憂升溫，政府推進了提前開始第三劑接種的討論。擬以老年人設施使用者和職員、醫務人員等為主，把原計劃2月以後開始的第三劑接種提前，對象可能超過一千萬人。 此外共同社針對都道府縣政府所在地的地方政府展開調查，結果發現輝瑞疫苗非常人氣，供需可能會出現偏差。如何防止供需偏差，以及使用兩種疫苗導致的失誤也將成...