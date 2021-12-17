詳訊：大阪鬧市區火災致27人心肺停止 其中5人死亡

Newsfrom Japan

【共同社12月17日電】17日上午10點20分前後，119接報稱大阪市北區曾根崎新地1-3-17的8層“堂島北”大樓“4樓起火燃燒”。據大阪市消防局稱有28人受傷，其中從4樓救出的27人均心肺停止。總計已確認5人死亡。另據辦案人員介紹，有消息稱1名六旬男子所持紙袋中流出的液體附近躥出火苗。大阪府警方認為涉嫌縱火，正展開調查。 4樓入駐的是“西梅田心理與身體診所”，過火面積約25平米，上午10點45分前後火勢基本被撲滅。 現場位於JR大阪站附近的鬧市區北新地高級夜總會等集中的一角，這是在大阪人流量大的市中心發生的一起慘案。共約70輛消防車和救護車來到現場，許多路人擔憂地駐足關注救助活動。 據市消防局透露，心肺停止的有17名男性和10名女性。其餘1名傷者為女性。他們被送往市內13家醫院救治。 可能是起火源頭的大樓不斷有擔架抬出傷者。在附近上班的一名女性公司職員（36歲）表示：“向外看時發現大樓4樓窗口冒出橘色煙霧。有女性在6樓窗口揮手求救。” 據上述診所官網介紹，該診所進行心理內科與精神科的診療。週五的診療從上午10點開始。（完）