獨家：調查顯示視覺障礙女性遭受性騷擾情況嚴重

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【共同社12月17日電】17日獲悉，為調查視覺障礙女性遭遇性騷擾的實際狀況，日本埼玉縣上尾市民間團體對全國的視覺障礙者實施了問卷調查，做出回答的68人中相當於七成的48人表示，“在可認為是欺負視覺障礙的情況下受到過騷擾”。結果凸顯出受害情況嚴重，該團體強調：“現實是不清楚加害者是誰，不得不忍氣吞聲。希望採取增加公共諮詢窗口等對策。” 調查由支援視覺障礙女性自立及參與社會的一般社團法人“日本視覺障礙者美容協會”根據控訴受到性騷擾的當事者呼聲，於11月實施。在網上向會員及全國各地團體支援的約300名女性發送問卷，68人做出了回答。 其中相當於七成的48人稱遭遇過可認為是欺負殘疾人的性騷擾，其中34人有過多次受害經歷，8人表示有10次以上。騷擾內容（多選）依次為“未經同意的身體接觸”（32人）、“色狼”（27人）、“令人不快的色情玩笑”（24人）、“糾纏”（23人）。 發生場所（多選）中位列第一的是“電車上”（30人），其次為“外出的街上”（27人）、“家附近”（18人）。加害者中“陌生人”佔到八成，“朋友或熟人”和“同事”均佔三成左右。 曾在公共機構或民間窗口就性騷擾進行過諮詢的人不到兩成。理由中較多的是“無法描述加害者的特徵”、“難以證明被騷擾”。此外還有人表示：“外出受到騷擾後向警方諮詢時，曾被提醒‘既然眼睛看不見，就應該老實待在家裡’，很受打擊。” 在自由填寫一欄中，有女性要求稱...