數字技術2030年或帶來近56億噸CO2減排量

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【共同社12月17日電】日本電子信息技術產業協會（JEITA）17日發佈預測稱，通過積極利用工廠自動化和遠程辦公等數字技術，2030年全球二氧化碳（CO2）排放量有望減少55.9億噸。相當於2020年排放量的約16%。環境意識的提升或將帶動數字領域加速增長。 JEITA分析認為，有助於去碳化的數字領域需求額在2030年將達到334.9萬億日元（約合人民幣19萬億元）。在日本市場，預計將以純電動汽車（EV）和人工智能（AI）畫像解析等為主，達到16.3萬億日元，擴大至2020年的約3.7倍。 會長綱川智在東京都內的記者會上強調：“這對我們來說是很大的機遇。” 綱川分析稱，預計2030年全球帶來最大CO2減排量的數字領域是，遠程會議和流通管理等改變使用行為的“IT遠程”，將達到22.2億噸，其後依次為“EV、自動駕駛”的18.1億噸，空調管理等“能源管理”的8.2億噸。（完）