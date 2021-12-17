關注：北京冬奧會測試賽問題頻出

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【共同社北京、張家口12月17日電】面向明年2月4日開幕的北京冬奧會，國際測試大賽今年10～12月在中國的冬奧會比賽場地舉行。包括日本在內的各國頂級運動員參加。冬奧會組織委員會自信地表示貫徹了新冠防疫措施，邁向正式比賽的準備工作切實推進。但是問題接連出現，阻礙賽事順利運營的不安因素也依然存在。 ▽凍得發抖 頒獎儀式遲遲未能開始，有的運動員跺著腳或者小幅搖晃身體，試圖維持體溫。在北歐兩項的賽場，氣溫降至零下的夜晚，運動員在室外等了好久。 廁所沒法沖水，運送運動員的賽區大巴車沒有按時到達，住宿樓大廳屋頂漏水，沒把運動員名冊發給媒體……在北京和河北省張家口各賽場舉行的測試賽可謂問題頻出。在北歐兩項的跳台滑雪賽場，登上跳台的纜車傾斜，車上的運動員們不得不倚在牆壁上。 不懂英語和專業詞彙的工作人員也較多。12月上旬參加了北歐兩項測試賽的運動員小林朔太郎說：“雖然投入了很多人，但覺得他們好像還不習慣運營。” ▽消毒液 為了防止新冠病毒流入基本控制住疫情的中國，冬奧會對運動員等採用了從入境到出境都不與外部接觸的嚴格“閉環管理”。 “一到賓館，就和行李一起從頭部開始被噴了帶有氯氣味的消毒液。我可不是在開玩笑。”小林苦笑說。 運動員等必須每天做PCR檢測，行動範圍限定在比賽場地和住宿地，乘坐專用車輛出行。走廊、電梯和汽車內等各處都漂浮著含氯消毒液的氣味。許多外國運動員表示“對徹底的防疫對策感到吃驚”...