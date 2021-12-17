詳訊：大阪樓宇火災已確認24人死亡 或遭遇縱火

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【共同社12月17日電】日本大阪市北區北新地的一棟8層樓建築17日上午發生火災，有27人因心肺功能停止被送醫。大阪府警方當天晚上透露稱已經確認其中24人死亡。警方根據現場目擊信息等，認為起火前不久到成為起火點的4樓診所的男子放了火，以殺人及對人員在住建築等縱火等嫌疑在天滿警署設置了專案組。將調查案件原委，加緊確認遇難人員身份。 據辦案人員透露，男子未死亡，已被送往醫院，處於重傷昏迷狀態。另外2人的情況不明。 4樓入駐的是“西梅田心理與身體診所”。警方表示有目擊消息稱在設有接診處的門口附近，“拿著紙袋的五六十歲男子在暖氣機附近放下紙袋並踢倒，流出的液體著了火”。男子可能是在火災發生前不久乘電梯進了診所。 死亡的24人年齡為20～60多歲，分別是男性14人和女性10人。餘下3人是涉嫌縱火的男子以及2名二三十歲女性。另有1名被送醫的20多歲女性受了輕傷。據診所院長的家屬介紹，還未能與院長聯繫上。 靠近診所電梯的門口附近火勢很大，裡面的人可能無法逃走，被捲入了火災。 據大阪市消防局介紹，2019年3月實施的最近一次消防定期檢查中，整棟樓未發現在防火上存在疏漏。從該樓的層數和面積等來看，法律上沒有必須安裝自動灑水滅火器的義務，實際上也未安裝。 17日上午10點18分，119接到報警稱北區曾根崎新地的“堂島北”大樓“4樓在燃燒”。診所面積為79平方米，其中25平方米過火。上午10點45分前後，...