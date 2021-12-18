東京確診1名輸入病例密接者感染奧密克戎

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【共同社12月18日電】日本東京都政府17日發佈消息稱，居住在都內的1名20多歲男性確診感染了新冠變異毒株“奧密克戎”。從美國回日的1名20多歲女性16日確診，該男性是其熟人，為密切接觸者。他與女性見面後，在川崎市內的體育場觀看了天皇杯全日本足球錦標賽。都政府等呼籲周圍座位的觀眾及其工作單位的同事接受檢測。 據都政府透露，男性的3名家人和7名工作單位同事為密切接觸者。此外，工作單位與其距離較近的約40人將在家中接受14天健康觀察。對於同一樓層的另外約130人，不會限制行動，但建議接受檢測。 有關體育場的觀眾，厚生勞動省認定不屬於密切接觸者。川崎市政府根據天皇杯主辦方提供的購票觀眾信息，已聯繫男性周圍座位的約80人並鼓勵接受檢測，還通知了觀眾居住地的地方政府。 據都政府介紹，女性於8日回國後在家中隔離，13日新冠檢測呈陽性後住院，16日被確診感染奧密克戎。男性於8、9日與女性見面，之後12日觀看了在川崎市等等力田徑場舉行的天皇杯全日本足球錦標賽半決賽。15日新冠檢測呈陽性後住院，目前症狀已有改善。該男性已接種兩劑美國莫德納產疫苗。 知事小池百合子在例行記者會上稱，已通過流行病學調查進行追蹤，“不屬於社區傳播的定義範疇”。 都政府17日還發佈消息稱，從美國回日的居住在都內的1名50多歲男性也確診感染奧密克戎。（完）