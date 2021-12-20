大阪樓宇縱火案嫌疑人11月購買汽油

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【共同社12月20日電】20日採訪辦案人員獲悉，關於日本大阪市北區鬧市區北新地一棟大樓4樓的心理內科診所起火併造成24人遇難的火災，涉嫌殺人和縱火的嫌疑人谷本盛雄（61歲、職業不詳）11月下旬在大阪市西澱川區的住處附近加油站購買了汽油。 警方還在其住處發現了散發汽油味、裝有褐色液體的塑料容器。消防部門的簡易鑑定結果顯示，從液體中檢出了油分。據稱，在大樓火災約30分鐘前，該住處曾發生小火災，室內地板也檢出了油分。診所起火點附近已確認有油分，大阪府警方懷疑是谷本有計劃地連環縱火，正展開調查。 谷本在西澱川區的住處距大樓約3.5公里，有信息稱一年多前他一度搬離，最近開始重新住在這裡。公共費用的簽約人為谷本，該住處還有診所的藥品袋。 小火災之後，谷本前往大樓。案發前，沿途監控攝像頭拍攝到疑似谷本的男子騎著自行車背著背包，車架上放有類似紙袋的東西。抵達大樓後，嫌疑人將兩個大紙袋帶進診所。起火點附近發現了燒焦的打火機。 據悉，谷本的臉和手等部位被燒傷，因一氧化碳中毒等處於危險狀態。現場是“西梅田心理與身體診所”。火災發生在17日上午10點15分前後，室內的27人心肺功能停止被送醫。之後確認24人死亡，年齡在20至60多歲。當天診所計劃實施支援停職人員等重返職場的集體治療項目，可能因此來院人數較多。（完）