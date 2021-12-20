詳訊：前澤友作返回地球 稱12天轉瞬即逝

Newsfrom Japan

【共同社莫斯科12月20日電】據俄羅斯聯邦航天局稱，日本首位赴國際空間站（ISS）的遊客、服飾電商巨頭ZOZO創始人前澤友作（46歲）20日下午返回地球。前澤搭乘“聯盟”號飛船，降落在哈薩克斯坦。 前澤返回地球前在推特上發文稱：“12天的太空之行轉瞬即逝”。據該航天局圖像顯示，前澤在返回地球後精神飽滿地揮手致意。據悉，前澤等人離開飛船後聯繫公司相關人士稱“感覺良好”。 飛船當天上午8點50分前後離開ISS，在繞地球一周後脫離軌道進入大氣層。當天中午12點13分前後，通過降落傘降落在哈薩克斯坦的平原上。 在ISS逗留期間，前澤在YouTube發佈視頻，訂閱人數超過了100萬人。他是全世界第10位在ISS逗留的遊客。 據稱費用高達100億日元（約合人民幣5.6億元）的太空之旅也被批評為“有錢人的消遣”等，但作為普通人的宣傳可以說吸引了更多人對太空的關注。前澤的經歷在今後活動中如何發揮作用將受到關注。 前澤在YouTube上介紹了“如廁情況”和“遠眺地球的茶歇時光”等在太空的生活。他還在ISS接受了日本的電視採訪。“從太空發錢”和“與宇航員打羽毛球”等出發前羅列的想做之事也付諸了行動。 進行商業太空之旅的日本第一人是1990年的秋山豐寬（當時為TBS記者），此次時隔約31年。前澤與助理平野陽三（36歲）、俄羅斯宇航員亞歷山大･米蘇爾金一同搭乘了“聯盟”號。（完）