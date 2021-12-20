日本環保團體批評政府違反OECD協議

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【共同社12月20日電】針對日本政府計劃通過在火力發電燃料中混入氨和氫的技術，為亞洲的去碳化作出貢獻，環境保護團體批評稱該方針“不僅妨礙去碳化，還很可能違反經濟合作與發展組織（OECD）停止支持煤炭火力發電站出口的共識。理由是即使混入氨，只要使用煤炭就會產生二氧化碳，而且OECD的共識未認可該技術。 OECD於10月宣佈，美國、日本和歐盟（EU）等11個國家和地區已同意停止支持未採取減排措施的煤電出口，若無二氧化碳回收和儲藏設施，禁止新建煤炭火力發電站。 另一方面，日本計劃在燃料中混入氫和氨等，促進亞洲的火力發電“零排放”。首相岸田文雄在11月召開的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方會議（COP26）首腦級會議上強調：“將實施1億美元規模的項目。” 對此，“環境·持續社會”研究中心等環保團體表示反對稱“不僅使用了煤炭，而且生產氨和氫過程中也排放二氧化碳”。此外還指出，政府力爭實現的混合燃料技術在OECD共識中未得到認可。 外務省負責人也承認，共識中不包括混合燃料技術。不過，該人說明稱此次禁止的是貸款對象包含材料設備出口的“出口授信”這一支持方式，“若是其他的方式，就不違反”。據悉，貸款對象不包含材料設備出口的方式已被作為候選提及。（完）