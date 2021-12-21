日本男女健康壽命分別為72.68歲和75.38歲

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【共同社12月21日電】日本厚生勞動省20日公佈2019年的男性“健康壽命”為72.68歲、女性為75.38歲。健康壽命指無需護理、沒有臥病在床，能日常生活的時間。較上次調查的2016年數值（男性72.14歲、女性74.79歲）分別延長了0.54歲和0.59歲。據稱，“應該是受到了吸煙率下降、老年人參與社會取得進展等影響。” 健康壽命每三年公佈一次數值。2019年健康壽命與平均壽命之間的差距為男性8.73歲，女性12.07歲。自首次公佈的2010年以來，持續縮窄趨勢。厚勞省力爭儘可能縮短與平均壽命之間的距離。 按各都道府縣來看，男性健康壽命最長的是大分縣的73.72歲、女性為三重縣的77.58歲。男性最短的是岩手縣的71.39歲、女性為京都府的73.68歲。縮小各地差距也是厚勞省的目標，但男性的差距為2.33歲、女性為3.90歲，均較上次2016年時（男性2.00歲、女性2.70歲）擴大。 厚勞省負責人就該差距表示：“最長的縣數值上升而拉大了差距。希望把好的舉措也推廣至其他縣。” 厚勞省在2013至2022年度10年間國民健康計劃《健康日本21（第2次）》中力爭延長健康壽命，也設定了降低生活習慣病死亡率和抽煙喝酒相關的數值目標。專門委員會確認進展情況，20日在會議上報告了2019年健康壽命。 健康壽命是根據國民生活基礎調查中回答“不因健康問題影響日常生活”的人口比例、各年齡人口、死...