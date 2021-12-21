大阪縱火案嫌疑人住處發現京都動畫案報紙疑模仿

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【共同社12月21日電】近日採訪辦案人員獲悉，在日本大阪北新地大樓縱火殺人案嫌疑人谷本盛雄（61歲）的住處，留有報道造成36人喪生的2019年7月京都動畫縱火殺人案的報紙。京都的縱火案使用了汽油，已知谷本在案發前也購買了汽油。大阪府警方懷疑他可能是模仿作案。 警方21日稱，又有一名年齡或為二十多歲的女性死亡，遇害人數達到25人。17日大樓發生火災，4樓心理內科診所有27人心肺停止被送醫。谷本和1名或為三十多歲的女性重傷昏迷。 據辦案人員透露，警方在大阪市西澱川區的谷本住處發現了報紙。大樓火災發生約30分鐘前，這裡也曾發生火災，但燒損面積輕微，懷疑是谷本用少量汽油嘗試點火。大樓火災使用的也很可能是汽油，警方懷疑谷本在讀了報紙後有計劃地連環縱火，正展開調查。 谷本11月下旬在住處附近的加油站購買了約10升汽油。 案發後，住處內發現了散發汽油味、裝有褐色液體的塑料容器。消防部門的簡易鑑定結果顯示，液體中含有油分。疑似可燃性較高的汽油，據消防部門稱室內起火的地板不到1平米，嫌疑人可能是用極少量汽油練習點火。（完）