日本海溝千島海溝地震或最多致19.9萬人死亡

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【共同社12月21日電】日本政府21日公佈了日本海溝與千島海溝沿岸發生里氏9級特大地震的損失預估。海溝位於北海道至東北地區太平洋近海。最嚴重的情況是造成北海道、青森等7個道縣的19.9萬人死亡、22萬棟建築全毀，全國經濟損失達31.3萬億日元（約合人民幣1.76萬億元）。絕大部分遇難者是因海嘯喪生，因此做好及時疏散工作可減少八成。該設想由中央防災會議制定。政府將結合該會議明年初彙總的提議，具體落實對策。 與南海海槽大地震、首都直下地震一同被視為“國難級”的3場特大地震設想修改已完成。集中央、地方政府及地方居民之力的舉措成為當務之急。 設想對象為岩手縣近海持續至北海道近海的日本海溝地震、北海道近海到千島列島近海的千島海溝地震。根據季節與時段、第一時間疏散人員比例等條件分別估算了損失。 損失慘重的是日本海溝地震。死亡人數最嚴重的情況是發生於疏散較為耗時的冬季深夜，及時疏散者比例僅為兩成。結果顯示為北海道13.7萬人、青森4.1萬人、岩手1.1萬人等。 隨著海嘯疏散塔建設與建築抗震化的推進，如果所有人第一時間疏散，死亡人數可減少至3萬人，政府呼籲提高居民意識。 建築全毀幾乎均為海嘯引起的損失，疏散人員在地震翌日最多達90.1萬人。經濟損失方面，災區內建築與基礎設施損失為25.3萬億日元，生產力下滑對全國的影響為6萬億日元。 千島海溝地震預計將在7個道縣造成10萬人死亡、8.4萬棟建築全毀...