詳訊：日本對3名死囚執行死刑 岸田執政來首次

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【共同社12月21日電】日本法務省21日宣佈，當天上午對3名死囚執行了死刑。分別是兵庫縣加古川市7人刺殺案中被判死刑的藤城康孝（65歲，大阪拘留所）、群馬縣2名扒金庫店員遇害案中被判死刑的高根澤智明（54歲，東京拘留所）和小野川光紀（44歲，東京拘留所）。 這是岸田政府上台來首次執行死刑，法相古川禎久下達命令。上次是2019年12月。由此，關押在刑事設施內確定死刑的死囚為107人。 判決顯示，藤城在2004年8月2日凌晨持菜刀和鐵鎚先後闖入加古川市自己住處2戶鄰居家中，刺殺親屬等總計7人並對自己住處縱火。藤城被控殺人等罪名，神戶地方法院依照檢方求刑宣判死刑。最高法院於2015年6月駁回上訴，最終維持死刑的判決。 高根澤與小野川2人合謀於2003年2月對群馬縣伊勢崎市一名扒金庫店員（當時47歲）勒脖謀殺，拋屍於埼玉縣的河中。2人盜取店內現金約300萬日元（約合人民幣16.8萬元）。2003年4月2人勒脖謀殺太田市一名扒金庫店員（當時25歲）並奪走現金等。 埼玉地方法院宣判死刑，高根澤撤回上訴，確定了死刑判決。小野川的死刑是2009年6月由最高法院最終確定。 上次執行死刑是2019年12月26日，被行刑的是2003年殺害福岡市一家四口、以搶劫殺人等罪名被判死刑的中國籍原專科學校學生魏巍（執行時40歲）。 古川在今年10月就任法相的記者會上表示，“對罪責極其重大、犯下滔天罪行的人判處死刑...