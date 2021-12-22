岸田表示邊境防疫對策明年年初後仍然持續

Newsfrom Japan

【共同社12月21日電】日本首相岸田文雄21日在臨時國會閉會後召開記者會，就針對新冠病毒奧密克戎毒株蔓延實施的邊境口岸防疫對策說：“在觀察歲末年初情況的同時，當前一段時間會延長。”此前他表示至少會持續至明年年初。 關於邊境口岸對策，岸田以尚不清楚奧密克戎毒株的實際情況為由，強調“將慎之又慎，設想最糟糕的事態來考慮應對舉措”。關於新冠對策，他表示“將貫徹認真說明、迅速行動的方針”，還將為了把200萬人份的美國輝瑞公司產口服藥在年初送抵醫療一線而推進籌備。他表示“將對所有國內感染者實施奧密克戎毒株檢測”。 對於政府採購的布口罩“安倍口罩”，岸田透露說已經下達指示，要求大致在2021年度內廢棄。 在外交和安全政策方面，岸田明確說“明年將積極推進首腦外交”，再次表態希望盡快與美國總統拜登會談。岸田還表示為了促使明年1月的《不擴散核武器條約》（NPT）審議大會取得成功，“我國將竭盡全力”。關於政府如何對待明年2月的北京冬奧會，他稱“目前一段時間將綜合考慮各種情況，然後再做出判斷”。當被問及是否會以觀察員身份參加《禁止核武器條約》首次締約方會議時，他僅回答說：“應該首先與拜登構建信賴關係，然後再做考慮。” 岸田就提高護士薪金透露稱“明年2月漲薪1%，從10月起永久性漲薪3%”。他還表示今年12月28日將彙總重點計劃，著手解決新冠疫情導致的孤獨和孤立問題。（完）